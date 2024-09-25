İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 gözaltı İsviçre’de kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihazın ilk kez kullanılmasının ardından polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İHA

İsviçre’nin kuzeyinde, Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihaz ilk kez kullanıldı.

İÇERİSİNE OTURAN KİŞİYİ BOĞARAK ÖLDÜRÜYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada, savcıların “intihara teşvik ve yardım etme” suçundan bir dizi şüpheli hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.

Polis, “intihar kapsülü” kullanımıyla gerçekleşen yardımlı intihar vakasının dün Schaffhausen kantonundaki Merishausen belediyesinde bir orman kulübesinde gerçekleştiğini duyurdu.

3D yazıcıyla üretilen ve daha önce hiç kullanılmayan “Sarco” isimli intihar kapsülü, içerisinde oturan kişinin bir düğmeye basmasıyla birlikte havaya nitrojen gazı salmaya başlıyor.

Bu şekilde havadaki oksijenin ölümcül seviyelere düşmesiyle birlikte kapsülde oturan kullanıcı, bilincini kaybederek birkaç dakika içerisinde boğularak ölüyor.

YETKİLİLER TUTUKLANDI

İntihar kapsülü girişiminin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu açıkladı.

“Ölümün bir insan hakkı” olduğunu savunan İsviçre merkezli kuruluşun sözcüsü, polis tarafından tutuklananların The Last Resort Başkan Yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli olduğunu duyurdu.

Hollanda’da yayın yapan Volkskrant gazetesi de İsviçre polisinin Sarco cihazı kullanılırken fotoğraf almak isteyen fotoğrafçılarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.

'SARCO' İNTİHAR KAPSÜLÜ TARTIŞMALARI

The Last Resort kuruluşunun sözcüsü, ABD’li kadın intihar kapsülünü kullandığında yanında bulunan tek kişinin Willet olduğunu söyledi. Sözcü, Amerikalı kadının hayatına son vermeden önce tüm psikiyatrik değerlendirmelerden de geçtiğini belirtti.

The Last Resort adlı kuruluştan yayınlanan açıklamada, ise Willet’in ABD’li kadının ölümünün “huzurlu, hızlı ve onurlu” bir şekilde olduğunu kaydeden ifadelerine yer verildi.

Sarco, 1990’lı yıllardan bu yana uzman desteğiyle intihar konusundaki çalışmalarıyla ünlü Avusturyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi.

Cihazın 3D yazıcı ile üretilebilmesi, cihazın çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar tarafından kullanılabilmesine ilişkin endişelere neden oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)