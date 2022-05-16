İsviçre'de organ bağışı kuralı değişikliği referandumda kabul edildi

Ülke halkının yüzde 60'ı yapılan oylamada, değişiklikten yana oy kullandı. Mevcut yasa, 'varsayılan rıza' modeliyle değiştirilecek.

İsviçre'de halk, açıkça itiraz edilmedikçe herkesi ölümden sonra potansiyel bir bağışçı yapan referandumda "evet" dedi.

Ülkedeki vatandaşlar, organ naklinin kullanılabilirliğini artırma lehinde tercihte bulundu.

Yüzde 60, organ nakli referandumunda "evet" dedi

Yasal değişiklik, seçmenlerin yüzde 60'ı tarafından onaylandı. Mevcut yasalara göre organ nakli, ancak ölen kişinin hayattayken rızası varsa mümkün.

AFP'nin haberine göre, söz konusu ülkede ölenlerin istekleri genellikle bilinmiyor ve bu gibi durumlarda, ölen kişilerin akrabalarının çoğu bağışı reddediyor.

72 kişi nakil beklerken öldü

2021'in sonunda, yaklaşık 8,6 milyon nüfuslu ülkede 1400'den fazla hasta organ nakli bekliyordu.

Geçen yıl İsviçre'de ölen 166 kişi organlarını bağışladı ve bu şekilde toplam 484 organ nakledildi. Organ nakli bekleyenler listesindeki 72 kişi ise hayatını kaybetti.

'Varsayılan rıza' modeli

İsviçre'de hükümet ve parlamento, yasayı "varsayılan rıza" modeliyle değiştirmek için harekete geçti.

Yeni sisteme göre, öldükten sonra organ bağışçısı olmak istemeyen kişilerin bunu açıkça söylemesi gerekiyor.

İsteklerini açıkça ifade etmeyenlerin, organ bağışından yana olduğu varsayılacak.

16 yaş ve üstü kişiler için geçerli

Bununla birlikte, akrabaların, ilgili kişinin organ bağışı yapmamayı seçeceğini bilmeleri halinde ret kararı verebilecek. Hiçbir akrabaya ulaşılamayan durumlarda organ alınamayacak.

Kurallar, sadece 16 yaş ve üstü kişiler için geçerli olacak. Bağış için tıbbi koşulların aynen geçerli olduğu, sadece hastane yoğun bakım ünitesinde ölen kişilerin, organlarını bağışlayabileceği ve iki doktorun ölümü onaylaması gerekeceği kaydedildi.

İsviçre Ulusal Organ Bağışı ve Nakli Vakfı Swisstransplant Direktörü Franz Immer, "Halk, organ bağışı bekleme listesindekilere bir şans vermeye hazır olduğunu gösterdi." dedi.