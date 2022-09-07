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    İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek

    İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek

    İsviçre'de enerji krizine karşı alınacak olan tedbirlere uymayanlara 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezası uygulanacağı belirtildi.
    • 07.09.2022 - 04:32
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 04:42
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara cevap olarak Rusya, Avrupa'ya doğalgazı tamamen kesmiştı.

    Avrupa ise bu duruma karşı birçok tedbiri uygulamaya koydu.

    Evlerde ısı kısıtlaması

    Blick gazetesinde yer alan haberde, İsviçre'de kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.

    Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

    İsviçre de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek #1

    Tedbirlere uymayanlara hapis ve para cezası

    Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.

    Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." ifadelerini kullandı.

    İsviçre de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek #2

    Enerji krizi CERN'in çalışmalarını da durdurabilir

    Öte yandan İsviçre'deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi.

    Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN'in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı.

    İsviçre de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek #3

    "Sistemin istikrarı en büyük endişemiz"

    Claudet, "Sistemin istikrarı en büyük endişemizdir. Bu konuda atacağımız adımlar, kendi bölgemizde elektrik kesintilerini önleyebilir." dedi.

    İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında yer alan CERN, deney çalışmalarının yoğunlaştığı sırada 200 megavat elektrik tüketiyor.

    Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) da CERN'de çalıştırılıyor.

    Hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti artacak

    AA'nın haberine göre, 2023'ün başından itibaren ülke genelinde hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti 0,5.77 İsviçre frankı artışla 0,26.95 franka yükselecek. Yapılacak zammın oranı yüzde 27'ye tekabül edecek.

    Büyük işletmelerde zam oranı daha da yükselecek

    Komisyonun hesaplamasında küçük ve orta ölçekli girişimler için de elektrik fiyatlarının yüzde 27 artması, büyük işletmelerde ise bu oranın daha yükselmesi öngörülüyor.

    İsviçre de tasarruf tedbirlerine uymayanlara hapis cezası verilecek #4


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