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    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız

    Enerji tasarruflarına yönelik önerilerinden bahseden Bakan Sommaruga’nın “Birlikte duş almalıyız” tavsiyesi dikkat çekti.
    • 14.09.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:21
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    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında kendisini enerji alanında da hissettirdi.

    Rus doğalgazına bağlı olan birçok Avrupa ülkesi, enerji krizi ile yüzleşti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." sözleri, Avrupa’da enerjiye yönelik endişeleri artırdı.

    İsviçre'de, yaşanan gelişmelerin ardından enerji tasarrufu noktasında ortaya atılan öneriler dikkat çekti.

    “Birlikte duş almalıyız”

    İsviçre medyasında çıkan haberlere göre; ülkenin Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız #1

    Bakan Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti. Ayrıca elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

    “Duş almak yerine bezle silinelim”

    Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann da geçtiğimiz günlerde, duş almak yerine bez ile silinmenin daha tasarruflu bir yöntem olacağını söylemişti.

    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız #2

    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız #3

    Almanya yetkilinin enerji tasarrufu önerisi: Duş almayın, bez kullanın HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İsviçreli bakanın tasarruf tavsiyesi: Birlikte duş almalıyız #4


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