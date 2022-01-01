İtalya 2022'in ilk gününde en yüksek vaka sayısına ulaştı

İtalya'da koronavirüs salgınında Avrupa'daki diğer ülkeler arasında en yüksek vaka sayılarına sahip bir ülke olarak öne çıkmıştı. Ülkede son 24 saatte 144 bin 243 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

İtalya'da koronavirüsün ilk görülmeye başladığı dönemde kısıtlamalara uymayarak, sosyal hayatta insanlarla bir araya gelerek artan vaka sayısı ile çok konuşulmuştu.

İTALYA'DA HASTA SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 144 bin 243 kişiye tanı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 6 milyon 125 bin 683’e ulaşırken, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı ise 1.226’ya çıktı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son 24 saatte 144 bin 243 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana ülkede "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

111 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 155 artarak 137 bin 402’ye ulaştı. Dün, 126 bin 888 yeni vakanın görüldüğü ülkede, vaka sayıları 20 bin kadar artış gösterdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 579 artarak 5 milyon 87 bin 297 oldu. Koronavirüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 111 milyon 161 bin 728 doz aşı uygulandı.