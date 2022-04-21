İtalya, 2023'te Rus gazından bağımsız olmayı hedefliyor

Roma yönetimi, gaz kaynaklarını çeşitlendirmenin çabası içerisinde bulunuyor. Gelecek yılla ilgili hedefi açıklayan İtalyan bakan, Rus gazına bağımlılığın jeopolitik hata olduğunu savundu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna saldırılarının ardından, Rus gazına bağımlılıklarını azaltmak için alternatifler arıyor.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ülkesinin bu doğrultudaki hedefini açıkladı.

Rus gazına karşı 2023 hedefi

Cingolani, İtalya'nın, gelecek yılın ikinci yarısında Rus gazından bağımsız olmaya başlayabileceğini söyledi.

La Stampa gazetesine verdiği demeçte Roma'nın enerji planları sorulan Cingolani, "Gelecek yılın ikinci yarısında neredeyse tamamen bağımsız olmaya başlayabileceğimize inanıyoruz." dedi.

İtalya'nın alternatif arayışları

Cingolani, hükümetin stratejisinin bir yandan yeni sözleşmelerle mevcut gaz boru hatlarında tam kapasiteye ulaşmak, diğer yandan İtalya'nın yeniden sıvılaştırılmış doğalgazı tekrar gaz haline dönüştürmek üzerine kurulu olduğunu da sözlerine ekledi.

İtalya, ithal gazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor. Şubat sonunda Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası bu ülkenin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik çabalarında artış yaşanıyor.

Üç ülke ile anlaşmalar imzalandı

Aynı Avrupa ülkesi, Rusya'dan aldığı yılda 29 milyar metreküpün bir kısmının değiştirilmesine yardımcı olmak için Cezayir, Mısır ve Kongo Cumhuriyeti ile anlaşmalar imzaladı.

Afrika'ya yeni ziyaretler gündemde

Reuters'ın haberine göre; Cingolani, yeni gaz sözleşmelerini müzakere etmek üzere Afrika'ya ziyaretler düzenlemeyi planlıyor.

Avustralya, İngiltere, Kanada ve ABD, Rus petrolünün satın alınmasını doğrudan yasakladı, ancak Avrupa Birliği'nin 27 üyesi ambargo konusunda henüz anlaşma sağlamış değil.

"Son 20 yılın ciddi jeopolitik hatası"

Avrupa'nın Rus gazına olan güçlü bağımlılığının "son 20 yılın ciddi jeopolitik hatası olduğunu" dile getiren Cingolani, bunu "bir ayda çözmeyi düşünmenin anlamsız olduğunu" sözlerine ekledi.

İtalyan bakan, "Kısa vadede etik sorunlar nedeniyle de Rusya'dan gaz tedarikini kesmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.