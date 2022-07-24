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    İtalya açıklarında 700’e yakın göçmen kurtarıldı

    İtalya’nın Calabria bölgesi açıklarında 700’e yakın göçmen İtalyan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. 5 göçmenin cansız bedeni bulunurken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
    • 24.07.2022 - 16:52
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    İtalya açıklarında 700’e yakın göçmen kurtarıldı

    İtalya’nın Calabria bölgesinin 124 mil açığında Avrupa'ya gitmek için bindikleri bir balıkçı teknesinde bulunan 674 göçmen, İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin özel müdahalesi ile kurtarıldı.

    Ekipler tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve denize düşen birçok kişinin de kurtarıldığı aktarıldı.

    Kurtarılanlar hastanelere sevk edildi

    Hayatını kaybeden 5 kişi, Sicilya’nın Messina kentinde bulunan hastaneye sevk edilirken, kurtarılan göçmenler ise Sicilya ve Calabria bölgelerine gönderildi.

    İHA’nın haberine göre bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, sahil güvenlik ekipleri ve mali polis tarafından sürdürülüyor.

    150 binden fazla göçmen gidebilir

    Avrupa'ya giden başlıca rotalar arasında bulunan Akdeniz ülkelerine, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizi nedeniyle özellikle Afrika ve Orta Doğu’dan 150 binden fazla göçmenin ulaşması bekleniyor.


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