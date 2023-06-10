İtalya, alıkonulan Türk gemisini kurtardı Savunma Bakanı Crosetto, düzenlenen operasyon sonucu gemi korsanlarının yakalandığını duyurdu.

AA

Türkiye'den Fransa'ya giden kargo gemisi, kaçak göçmenler tarafından alıkonuldu.

İtalyan özel kuvvetleri, göçmenlerin kontrolünü ele geçirdiği gemiyi kurtarmak için operasyon düğmesine bastı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türk gemisinin kontrolünü ele alan kaçak göçmenlerin yakalandığını ve operasyonun iyi şekilde bittiğini bildirdi.

Türk gemisine operasyon: Korsanlar yakalandı

Bakan Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemi korsanları yakalandı. Her şey iyi şekilde bitti." derken şunları aktardı:

San Marco birliğinin mensuplarını, polisleri, mali polisleri harika bir iş birliği içinde yürüttükleri operasyondan ötürü tebrik ediyorum. Tebrikler.

Crosetto, "Rete4" televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada da kaçak göçmenlerin kaçma girişiminde bulunduklarını anlattı.

Kontrol ele alındı

"Helikopterin sesini duyduklarında bazıları gece karanlığında denize atlayarak kaçmaya çalıştı." diyen Crosetto, şöyle devam etti:

Ama geminin etrafı zaten sarılıydı. Askerler geminin kontrolünü ele almalıydı ve bunu çok kısa sürede yaptılar. Silahlı güçler bu tür durumlar için de lazımdır.

Göçmenlerin kimlikleri belirlendi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Türk bayraklı kargo gemisi "GALATA SEAWAYS"e özel kuvvetlerin ardından çıkan İtalyan Mali Polisi ve polis ekipleri, bir tercüman vasıtasıyla iletişim kurdukları kaçak göçmenlerin kimliklerini belirledi.

Gemide bulunan 2'si kadın 15 kaçak arasında Suriye, Afganistan ve Irak uyrukluların olduğu kaydedildi.

15 kaçak göçmenin daha sonra gemiden indirilerek, Napoli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri bildirildi.

Kesici aletler bulundu

Bu arada, olayla ilgili Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açtığı belirtildi. Olayın baştan sona nasıl gerçekleştiğini aydınlatmaya çalışan savcıların, gemi kaçırma olayına karışan kaçak göçmenleri tespit etmeye, gerçek niyetlerini ve terörle bağlantıları olup olmadığını ortaya çıkarmaya uğraştığı ifade edildi.

Yapılan incelemelerde geminin kaçaklar tarafından el konulmasında kullanıldığı düşünülen iki bıçak ve bir kesici alet bulunduğu da basına yansıdı.

Bu arada, geminin güvenlik görüntülerini inceleyen İtalyan Mali Polisi'nin kaçak göçmenlerin gemide nerede tespit etikleri kaydedildi.

Gemi İtalya'da

İtalyan basınında yer alan diğer bilgilerde, geminin halihazırda Ovo Kalesi açıklarında bekletildiği aktarıldı.

MarineTraffic isimli internet sitesinin verilerine göre de gemi, Napoli Limanı açıklarında bulunuyor.

Bakan Crosetto, dün akşam sularında katıldığı bir forumda Türk gemisini alıkoyan kaçak göçmenlere yönelik İtalyan özel kuvvetlerince bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

15 kaçak tespit edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarılmıştı.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: