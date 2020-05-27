İtalya Başbakanı: AB'nin yardım teklifi mükemmel

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği Komisyonu'nun koronavirüsün ekonomiyle mücadele için teklif ettiği 750 milyar euroluk kurtarma paketini olumlu bulduğunu söyledi.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Avrupa Birliği'nden salgının ekonomik etkileriyle ilgili yardım paketi açıklaması gelmişti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AP’deki konuşmasında, güvenli bir gelecek için hızlı biçimde cesur adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, "Komisyon, AB'nin uzun dönem bütçesinin 1,1 trilyon avro olmasını ve 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma enstrümanı kurulmasını teklif ediyor." diye konuşmuştu.

CONTE ELEŞTİRİLERİNİ YUTTU, 'MÜKEMMEL SİNYAL' DEDİ

Yapılan kurtarma paketi açıklamasının ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Conte, yaptığı paylaşımda başından beri bu yardıma inandıklarını belirterek, "Brüksel'den mükemmel sinyal. Tam olarak İtalya'nın belirttiği yönde bir ilerleme. 500 milyar hibe, 250 milyar kredi, bunlar uygun rakamlar. Şimdi bunun üzerindeki müzakereyi hızlandıralım ve kaynakların yakında serbest kalmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa olmaya başladığı andan itibaren, İtalya ve İspanya, Avrupa Birliği'ni sorumsuzluk ve umursamazlıkla suçlamıştı.

İTALYA BAŞBAKANI ANINDA ÇARK ETTİ

Koronavirüs salgınının başlangıcında İtalya'nın Avrupa içinde tartışmasız bir şekilde yalnız bırakıldığını savunan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği'ni sert bir dille eleştirmişti.

Conte, Avrupa Birliği’nin tarihi bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ve eğer salgına karşı yeterli ve koordineli hareket edilmezse Avrupa projesinin çökeceği ifadelerini kullanmıştı.

AB BAYRAKLARI YAKILMIŞTI

İtalyanların kendilerine yardım etmeyen AB’ye tepki olarak bayrak yaktığı görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.

AB Komisyonu'nun teklif ettiği fonun, salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya'ya 81,8 milyar avroluk hibe ve 90,9 milyar avroluk kredi, İspanya'ya 77,3 milyar avro hibe, 63,1 milyar avro kredi ve Fransa'ya 38,7 milyar avro hibe sağlaması planlanıyor.

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