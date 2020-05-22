Parlamentoda bulunan muhalifler, İtalyan başbakana "Maske tak" diyerek tepki gösterdi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya’da Başbakan Guiseppe Conte, virüs krizi nedeniyle düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı.

Conte'nin konuşması sırasında öksürmeye başladığı görüldü.

"MASKE TAK" TEPKİSİ

Parlamentoda bulunan muhalifler "Maske tak" diyerek, Conte'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak, yine öksürmeye başladı.

İtalya Başbakanı Conte'yi öksürük krizi tuttu VİDEO

"BOĞAZIMDA BİR PROBLEM VAR"

İtalyan başbakan, "Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Başbakan Conte'nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs vaka sayısının 228 bin 6 olarak kaydedildiği İtalya'da 32 bin 486 ölüm yaşandı.