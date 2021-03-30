- Haberler
- Dünya Haberleri
- İtalya Başbakanı Draghi eşiyle birlikte korona aşısı oldu
İtalya Başbakanı Draghi eşiyle birlikte korona aşısı oldu
İtalya’nın ‘Süper Mario’ lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra beklerken görüntülendi.
- DHA
- 30.03.2021 - 15:59
- Güncelleme : 30.03.2021 - 16:11
İtalya Başbakanı Mario Dragh ve eşi Maria Serenella Cappello koronavirüs aşısı oldu.
SIRA BEKLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Başbakan Dragh ve eşi Cappello'nun, Lazio kentindeki Roma Termini garına kurulan merkezde aşı sırası beklediği dikkat çekti.
Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle İtalya'da aşılama uygulaması yavaşlamış, geçtiğimiz cuma gününden itibaren AstraZeneca Oxford aşısını kullanmaya yeniden başlamıştı.