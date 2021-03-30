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İtalya Başbakanı Draghi eşiyle birlikte korona aşısı oldu

İtalya Başbakanı Draghi eşiyle birlikte korona aşısı oldu

İtalya’nın ‘Süper Mario’ lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra beklerken görüntülendi.