İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz ayı başında Ankara'ya gideceğim

İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz ayı başında Ankara'ya geleceğini duyurdu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan Senatosunda güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya arasında ciddi müzakerelerin acil ateşkes çağrısında bulunan Başbakan Draghi, İtalya'nın silah tedarikini dışlamadan Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Ukrayna'ya saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya karşı sert tavır sergileyen Draghi, ekonomik yaptırımlar yoluyla baskıyı sürdürmenin önemli olduğunu söyleyerek, "Moskova'yı müzakere masasına getirmek zorundayız. İnsani krizin daha da kötüye gitmesini önlemek ve müzakereleri yeniden başlatmak için bir an önce ateşkes sağlamalıyız." dedi. Draghi, "İtalya, Rus işgalini püskürtme mücadelesinde Ukrayna hükümetini desteklemeye devam edecek. Bunu Avrupalı ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde yapacağız." şeklinde konuştu.

İtalya'nın savaşa müzakere ile gelen bir çözümü teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Draghi, herhangi bir anlaşmanın sürdürülebilir olması için Ukrayna'nın tam desteğe sahip olması gerektiğini kaydetti.

Draghi, Avrupa Birliği ve G7 tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve bunun "önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini" belirtti.

"Ukrayna olmadan barış kabul edilemez"

Draghi, "İtalya, tüm arabuluculuk biçimleri için Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle birlikte hareket edecek. Ancak barışın nasıl olacağına Ukrayna karar verecek, başkası değil. Ukrayna olmadan barış kabul edilemez." dedi.

İtalya'nın NATO birliğine bin asker daha göndermeye hazır olduğunu duyuran Draghi, "NATO, doğu kanadındaki faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve İtalya'nın asker katkısı 2 bin 500. Orta vadede müttefiklerimizin eylemleri doğrultusunda Macaristan'a 250, Bulgaristan'a 750 asker göndermeye hazırız. Romanya'yı Karadeniz'de mayın temizlemede ve Slovakya'da füze savunmasında desteklemeyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Draghi, Moskova'nın geçtiğimiz ay Rus diplomatların sınır dışı edilmesine misilleme olarak dün 24 İtalyan diplomatı sınır dışı etme kararını "düşmanca bir eylem" olarak gördüğünü yinelerken, bunun diplomasi kanallarının kapanmasına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

"Temmuz ayı başında Türkiye'ye gideceğim"

İHA'nın aktardığına göre İtalya Başbakanı Draghi, İtalya ile Türkiye arasında 10 yıldır liderler zirvesi yapılmadığını işaret ederek, "Temmuz ayı başında ikili zirve için Ankara'da olacağım. Zirvede Ukrayna'daki savaş çerçevesinde müzakereler ve ikili ilişkileri ele alacağız." diye konuştu.