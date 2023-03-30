İtalya Başbakanı Meloni, başkanlık sistemini savunuyor Meloni, ülkesindeki demokrasinin başkanlık sistemiyle daha sağlam hale gelebileceğini söyledi. İtalyan lider, "Buna kesin şekilde inanıyoruz" dedi.

AA

İtalya, seçimler sonrası yaşadığı koalisyon krizleriyle biliniyor.

Çok partili koalisyonların görüldüğü ülkede son yıllarda dönemin Başbakanı Giuseppe Conte liderliğindeki dörtlü koalisyon bozulmuştu.

İtalya başkanlık sistemini tartışıyor

Conte'nin ardından görevlendirilen Mario Draghi'nin kurduğu hükümet de uzun ömürlü olamadı.

Tabloyu gören İtalya'nın mevcut Başbakanı Giorgia Meloni, başkanlık sistemini dillendirmeye başladı.

"Başkanlıkla daha güçlü hale gelebiliriz"

Adaletten, adilliğe ve yasallığa dek serbest piyasanın doğru şekilde işlemesinin önemine değinen Meloni, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemi reformuyla daha güçlü ve sağlam hale gelebileceğini söyledi:

Daha istikrarlı ve etkili kurumlara sahip olmak, uluslararası düzeyde daha fazla güvenilirliğe sahip olmak ve enerjiyi büyük stratejik ve uzun vadeli hedeflere yoğunlaştırmak anlamı taşır.



İtalyan demokrasisinin, devlet başkanlığı sistemi reformuyla daha da güçlü ve sağlam hale gelebileceğine kesin şekilde inanıyoruz. Bu reformun, ekonomik kalkınma için de güçlü bir unsuru temsil edeceğini değerlendiriyorum.

77 yılda 67 hükümet görev yaptı

1946'dan beri cumhuriyetle yönetilen İtalya'da hükümetlerin ömrü çok uzun süreli olmadı.

Ülkede aradan geçen 77 yılda 67 hükümet görev yaparken, son olarak 25 Eylül 2022'de yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ekim ayında diğer sağ partilerle 68'inci hükümeti kurmuştu.

Başkanlık reformu hükümet programında

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, başkanlık sistemi reformuna hükümet programında da yer vermişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemde

Öte yandan Meloni, bu yıl ikincisi düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, bu zirvenin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının demokratik kurumlarına getirdiği eşi görülmemiş zorlukları ve yeni tehditleri değerlendirmede bir fırsat olduğunu ifade etti.

Meloni, demokrasi ve ekonomik büyümenin birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Sadece demokratik bir sistem, daimi büyümeyi tetiklemeye yönelik koşulları garanti edebilir." dedi.

Ekonomik kalkınma ve demokrasi vurgusu

İtalyan lider, ekonomik kalkınmanın ve refahın artmasının demokratik süreci de etkileyeceğini, büyüme ne kadar güçlü olursa, o denli yeterli sosyo-ekonomik kalkınma düzeyine ulaşılacağını kaydetti.

Başbakan ayrıca, 24-26 Temmuz'da Roma'da Gıda Sistemleri Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacaklarını da duyururken, "Henüz bizim ekonomik kalkınma seviyemize ulaşmamış olan ulusları da desteklemeliyiz." dedi.