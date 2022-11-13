İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya ilişkin Türkiye'ye taziyelerini iletti.

"Masum vatandaşların ölümü nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum"



Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç, yaşanan saldırı ve masum vatandaşların ölümü nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum” dedi.

"Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde"

İHA'nın haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise yaptığı açıklamada, “İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirterek, hayatını kaybeden masum vatandaşlar için en içten taziyelerini iletiyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde" ifadelerini kullandı.



