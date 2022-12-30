Petrol
83.68
-0.37%
Euro
19.978
-0.05%
Dolar
18.705
0.00%
Altın
1.091
0.02%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.075
0.64%
BTXN Coin
5.79
-4.76%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.
    • 30.12.2022 - 00:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor

    Rusya ile savaşa girdikten sonra Ukrayna, Batılı birçok liderin destek ziyaretine sahne oldu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

    Bu kapsamda göreve geleli kısa bir süre olan ve yurt dışı gezilerine başlayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zelensky'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitme niyetini teyit etmişti.

    Kiev'e gidiyor

    İlk yıl sonu basın toplantısını düzenleyen Meloni, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz." dedi.

    Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna ya gidiyor #1

    "Kimse savaşı sevmez"

    Zelensky'nin de barışın olması için girişimlerin başlatılması yönünde isteği olduğuna işaret eden Meloni, "Barışın sağlanması için yapılabilecek her şey yapılmalı, kimse savaşı sevmez ve bunda hemfikiriz." dedi.

    Meloni, barış istenirken Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğine işaret etti.

    İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna ya gidiyor #2


    2023 yeni yıl mesajları! Birbirinden farklı, anlamlı, sevdiklerinize yollayabileceğiniz 2023 yılbaşı mesajları
    Gündem

    2023 yeni yıl mesajları! Birbirinden farklı, anlamlı, sevdiklerinize yollayabileceğiniz 2023 yılbaşı mesajları

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu

    Görüş Bildir