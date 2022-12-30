İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya gidiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.

Rusya ile savaşa girdikten sonra Ukrayna, Batılı birçok liderin destek ziyaretine sahne oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

Bu kapsamda göreve geleli kısa bir süre olan ve yurt dışı gezilerine başlayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zelensky'i Roma'ya davet ederken, kendisinin de Kiev'e gitme niyetini teyit etmişti.

Kiev'e gidiyor

İlk yıl sonu basın toplantısını düzenleyen Meloni, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz." dedi.

Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

"Kimse savaşı sevmez"

Zelensky'nin de barışın olması için girişimlerin başlatılması yönünde isteği olduğuna işaret eden Meloni, "Barışın sağlanması için yapılabilecek her şey yapılmalı, kimse savaşı sevmez ve bunda hemfikiriz." dedi.

Meloni, barış istenirken Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğine işaret etti.