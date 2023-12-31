İtalya Başbakanı Meloni'ye yılın erkeği ödülü verildi

İtalya'da şaşkına çeviren bir ödül verildi.
Ülkede aşırı sağ ideoloji ile yayın yapan Libero Quotidiano gazetesi, İtalya'nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni'yi "Yılın Erkeği" seçti.
Meloniye'ye 'Yılın Erkeği' ödülü...
"Savaşta nasıl savaşılacağını bilen bir adam seçtik' ifadesini kullanan gazete, Meloni'nin "Cinsiyetler savaşını kazandığını ve cam tavanı kırdığını" yazdı.
46 yaşındaki başbakan hakkındaki başyazı, Meloni'nin eski halkla ilişkiler müdürü tarafından kaleme alınmış olması dikkat çekti.
'Erkekler daha güçlü' algısından kaynaklanıyor
Başyazı, muhalifler tarafından cinsiyetçilik ile suçlandı. Eleştiren pek çok muhalif; siyasetçi, savaşçı olduğu için Meloni'nin "Yılın Adamı" seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından kaynaklandığını söyledi.
"Bu bir boyun eğme"
Merkez soldaki Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, "Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme" dedi.
Yeşiller ve Sol İttifakı'ndan milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu bakış açısının "erkeklerin üstün olduğu" düşüncesinin yansıması olduğunu vurguladı.
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