İtalya, David Sassoli için devlet töreni düzenleyecek

Başbakan Draghi, AP Başkanı için devlet töreni yapılmasına karar verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, son yolculuğuna uğurlanacak.

Hayatını kaybeden Sassoli için İtalya'da devlet töreni düzenlenecek.

DEVLET TÖRENİ KARARI

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki Bakanlar Kurulu, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak Salı günü sabaha karşı yaşamını yitiren AP Başkanı Sassoli için devlet töreni yapılmasına karar verdi.

Sassoli, başkent Roma'daki Santa Maria degli Angeli Kilisesi'nde yarın yapılacak devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

TÖRENE KATILACAK İSİMLER

Sassoli'nin cenaze törenine, İtalyan devlet erkanının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılması bekleniyor.

AİLESİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Sassoli'nin naaşı, Roma Belediyesinde hazırlanan özel platforma konularak taziye ziyaretlerine açıldı. David Sassoli'nin eşi Alessandra Vittorini, çocukları Livia ve Giulio, naaşın başında taziyeleri kabul etti. Aile üyelerinin zaman zaman gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Aileyi, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, eski Başbakan ve 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte, eski Başbakan Mario Monti'nin yanı sıra ağırlıklı olarak sol partilerden parlamenterler ve çok sayıda İtalyan ziyaret ederek taziyelerini sundu.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak Salı günü sabaha karşı hayatını kaybetti.

Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

YENİDEN ADAY OLMADI

2019'da Parlamento Başkanı seçilen merkez sol çizgideki Sassoli'nin görev süresi, gelecek hafta doluyordu. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski gazeteci ve televizyoncu Sassoli, 2009'da siyasete girip AP milletvekili seçilmeden önce İtalyan medya kuruluşu RAI bünyesinde çalışıyordu.