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    İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye gelecek

    Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 14:28
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    İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye gelecek

    Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

    Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacak, koronavirüs salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

     

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