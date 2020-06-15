İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye gelecek

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Dışişleri Bakanlığı: İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı: "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacak, koronavirüs salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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