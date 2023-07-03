İtalya: Fransa'daki protestoların yayılmasını engellemeliyiz Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Fransa'daki olayların yayılmasının önüne geçmeleri gerektiğini söyledi. İtalyan yetkili, sorunların çözümü için siyaseti işaret etti.

AA & Ensonhaber

Son günlerde ayaklanmaların yaşandığı Fransa'daki tablo, komşu İtalya'yı alarma geçirdi.

17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M, polis kurşununun hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti.

Nahel'in ölümünün ardından Fransa'da başlayan gösteriler, geniş çaplı hasarların yaşanmasına neden oldu.

İtalya'nın Fransa endişesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa'da patlak veren protestoların başka bölgelere yayılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Rai3 kanalındaki programa katılan Tajani, uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz"

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da "Nael M." isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşle hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin durumun, dün gece itibarıyla biraz daha düzelmiş göründüğünü belirten Tajani, şöyle dedi:

Bu durumun, bir çalkantının yaşanmakta olduğu Belçika, İsviçre ve Fransızca konuşulan tüm alana saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz. Şiddete karışanlar izole edilmeli ve sorunlar siyaset yoluyla çözülmeli.

İtalyan vatandaşlarına uyarı

Fransa'daki İtalyan vatandaşlarına yerel güvenlik güçlerinin bilgilendirmelerini takip etmelerini ve çatışma alanlarından uzak durmalarını tavsiye ettiklerini aktaran​​​​​​​ Tajani, ayrıca düzensiz göç konusunda Avrupa'nın daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini savundu.

Çin beklentisi: Putin'i geri adım attırmalılar

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da Tajani, şöyle konuştu:

Gerçekten barış istiyorsak Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edilmesini önlemeliyiz. Şimdi bir karşı saldırı var ve Ukraynalılar topraklarını geri alıyor.



Umuyorum ki Çin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i geri adım atmaya ve birliklerini geri çekmeye ikna etmede olumlu bir rol oynar. Gerçek barışı sağlamanın tek yolu bu.