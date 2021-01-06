İtalya İçişleri Bakanlığı: Mafya, koronavirüs aşısının dağıtımına sızabilir

İtalya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, koronavirüs aşılarının dağıtımında mafya örgütlerinin sızma girişiminde bulunabilecekleri konusunda uyarı yapıldı.

İtalya'da “İzleme ve Analiz Kurumu” tarafından hazırlanan raporda, mafyanın koronavirüs salgınından faydalanma yöntemlerine dikkat çekildi.

Raporda, mafya gruplarının koronavirüs salgınından çıkar elde etmek için girişimde bulunduğu birçok alan işaret edildi.

İtalya hükümetinin salgın ve kısıtlayıcı tedbirlerin yol açtığı ekonomik kayıplara karşı çalışmalarından, mafya da çıkar sağlamaya çalışıyor.

İTALYAN İÇİŞLERİ'NDEN MAFYANIN AŞI DAĞITIMINA SIZABİLECEĞİ UYARISI

Mafya üyeleri, turistik tesisler ve ticari işletmelerde zorunlu olan hijyen hizmetlerine sızma girişimlerinde bulunuyor.

En kritik hizmetlerden olan aşı kampanyasına da mafyanın sızmasından endişe ediliyor.

İçişleri Bakanlığı raporunda, halen koronavirüs aşısındaki arz-talep dengesizliğinden mafyanın faydalanması riskine işaret ediliyor. Mafya örgütlerinin özellikle aşı dağıtım çalışmalarına sızması tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

SİBER SUÇLAR ARTTI

İtalya’da Mart-Ekim 2020 döneminde genel suç oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldığı, ancak siber suçların büyük artış gösterdiği görülüyor.

Rapora göre İtalya’da, mart-ekim ayları arasında kayıtlara geçen genel suç oranı yüzde 25 düştü. Siber suçlarda ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 34,8 artış kaydedildi.