İtalya, kanser hastası 14 Filistinli çocuğun tedavisini üstlendi

Haber Merkezi

İtalya'nın Filistin'e yönelik insani yardımlarına bir yenisi daha eklendi.

Ateşkesin ardından bir nebze de olsa sivillerin rahatladığı Gazze'ye yardımlar girmeye başladı.

Ancak sağlık yardımlarının kısıtlı olması nedeniyle bazı hastalar tedavi olmakta güçlük çekiyor.

KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİLER

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hükümet, tedaviye erişmekte zorlanan 14 Filistinli çocuğun kanser tedavisini üstlendi.

İtalya, Filistin halkına yönelik insani yardım programları çerçevesinde, bu çocukları Roma'ya nakletmek için İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak tahsis etti.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Açıklamada, çocukların ve ailelerin, Kahire'deki İtalyan Hastanesi'ne nakledildikleri ve gerekli sağlık kontrolünden geçirildikleri ifade edildi.

ROMA'YA GETİRİLECEKLER

Filistinli çocukların, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçakla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, çocukların, İtalya genelindeki farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavi edileceği bilgisi paylaşıldı.