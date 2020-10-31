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    İtalya, korona vakalarında rekor kırmaya devam ediyor

    İtalya’da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 31 bin 758 yeni vaka kaydedildi.
    • AA
    • 31.10.2020 - 21:32
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    İtalya, korona vakalarında rekor kırmaya devam ediyor

    Avrupa ülkelerinde, koronavirüs salgınının ikinci dalgasında her gün yeni bir vaka rekoru kırılıyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 bin 758 kişiye tanısı konuldu.

    Böylece salgının başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Virüs kapan kişi sayısı toplam 679 bin 430'a ulaştı.

    Aktif hasta sayısı da 351 bin 386’ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1843’e yükseldi.

    SON BİR GÜNDE 297 ÖLÜ

    Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 297 artarak, 38 bin 618’e çıktı. Günlük ölü sayısı, 6 Mayıs’tan (370) beri en yüksek düzeye çıktı.

    İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 859 artarak, 289 bin 426 oldu.

    Basında çıkan haberlerde, günlük vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun, yeni önlemleri değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi.

    SIKI ÖNLEMLER PROTESTO EDİLDİ

    Başbakan Giuseppe Conte de Foglio gazetesine verdiği demeçte, vaka artışına ilişkin duruma müdahale edip etmemeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

    Diğer yandan, ülkede yeni sıkı önlemlere yönelik kapanma tedbirlerine yönelik protestolar da sürüyor. Floransa kentinde dün protestocularla, güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanırken, bugün de Roma'da bir grup protestocuya, polisler müdahale etti.

    İtalya, korona vakalarında rekor kırmaya devam ediyor #1

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