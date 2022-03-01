İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek

İtalyan yetkililer, hem çiftleri hem düğün sektörünü sevindirecek bir adım attı. Buna göre, Lazio Belediyesi’nin bölgede evlenen herkese 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) vereceği belirtildi.

İtalya’nın Lazio bölgesinde evlenenlere büyük bir sürpriz var…

Bölge yetkilileri, hem çiftleri hem de sektör çalışanlarını umutlandıran bir adım attı…

Buna göre ister Roma'da, ister görkemli bir şato isterlerse de kumsalda fark etmeksizin evlenenlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verileceği duyuruldu.

SEKTÖR CANLANACAK

‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

Çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvurularının kabul edilmesi halinde düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin euro’sunu geri alacakları belirtildi.

OCAK 2023’E KADAR GEÇERLİ

Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı…

Geri ödeme başvuruları ise Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabilecek.

Söz konusu yardımdan yabancıların da yararlanabileceği açıklandı.

“ÖNEMLİ BİR YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK”

Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik.” dedi.

PANDEMİDEN BU YANA SADECE 9 BİN DÜĞÜN YAPILDI

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.

Başkent Roma’nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 şehri bünyesinde barındıran Lazio bölgesi, çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip…