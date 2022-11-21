İtalya nüfus kaybı nedeniyle yeni bir kampanya başlattı

Ülkenin Puglia bölgesindeki tarihi kasabada yeni doğumların düşmesi ve nüfusun azalması nedeniyle yetkililer teşvik kampanyası başlattı. Kasabadan ev alanlara 30 bin euro ödeme yapılacak.

İtalya'da yetkililer, sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan evleri satışa çıkardı.

Puglia bölgesinde bulunan tarihi bir kasabada son zamanlarda yoğun bir nüfus kaybı yaşanmaya başladı.

Yaşlı nüfusun azalması, doğum oranının düşük olması ve gençlerin şehre göç etmesi gibi sorunlar devleti harekete geçirdi.

Bu durumu önlemek adına yeni bir kampanya başlatıldı ve kampanya kısa sürede dünya geneline yayılarak konuşulmaya başladı.

Ev alanlara 30 bin euro teşvik

Alınan karara göre, söz konusu kasabadan ev alanalara 30 bin euro (yaklaşık 575 bin lira) kadar ödeme yapılacak.

Anlaşma kapsamında satışa çıkan ev fiyatlarının yaklaşık 25 bin eurodan başlaması bu teklifi oldukça cazip hale getirdi.

Kasabaya yeni soluk getirmesi amaçlanıyor

Öte yandan kasabanın doğa güzelliği, kumlu plajları ve turkuaz berrak suları da dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Kasabadaki yetkililer bu kampanın yeni doğanların her yıl daha az olduğu, nüfusu azalan kasabalarına yeni bir soluk getirmesini umuyor.

"Birçok boş ev var"

Yerel meclis üyesi Alfredo Palese, "Tarihi kasabayı, yeni sakinleriyle birlikte yeniden canlı görmek istediğimiz birçok boş ev var. Harika mimari yapılarla dolu semtlerimizin yavaş yavaş nasıl boşaldığına tanık olmak üzücü.” diye konuştu.

Diğer taraftan Palese, anlaşmanın ayrıntılarının belli olduğunu ancak yetkililerin belediyenin internet sitesinde bilgilerin mevcut olacağı önümüzdeki haftalarda başvuruları başlatmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

"30 bin euroya kadar nakit para teklif edeceğiz"

Palese, "Buraya taşınıp bu terk edilmiş evlerden birini satın almak isteyenlere 30 bin euroya kadar nakit para teklif edeceğiz. Toplam finansman ikiye bölünecek. Eski bir ev satın alınacak ve ardından bu ev yenilenecek." dedi.