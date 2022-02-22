İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, İyon Denizi'nde olumsuz hava koşullarında denizde terk edilen aşırı yüklü iki balıkçı teknesinde zor durumdaki 573 kaçak göçmeni kurtardı.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, İyon Denizi'nde İtalyan arama kurtarma bölgesinde (SAR) iki balıkçı teknesindeki 573 kaçak göçmeni kurtardı.

Konuya ilişkin, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 70 mil açığında, olumsuz hava koşullarında denizde terk edilen aşırı yüklü iki balıkçı teknesinde zor durumdaki kaçak göçmenlerin, sahil güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

59 REFAKATSİZ ÇOCUK, AUGUSTA LİMANI’NA GÖTÜRÜLDÜ

Diciotti Sahil Güvenlik gemisine alınan 59'u refakatsiz çocuk 573 göçmenin, Augusta Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

1 GÖÇMENİN CESEDİ BULUNDU

Açıklamada, kurtarma operasyonu sırasında balıkçı teknelerinde bir göçmenin cesedinin de bulunduğu kaydedildi.

4 BİN 702 KAÇAK GÖÇMEN DENİZİ GEÇEREK İTALYA'YA ULAŞTI

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yılbaşından bu yana 4 bin 702 kaçak göçmen denizi geçerek İtalya'ya ulaştı.

Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 4 bin 151 olarak kayıtlara geçmişti. İtalya'ya, 2021 boyunca deniz yoluyla 67 binden fazla göçmen gelmişti.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan kaçak göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.