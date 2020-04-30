Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya'da kalabalık bir grubun düzenlediği at yarışı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da ,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi.

Görenleri hayrete düşeren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren bir çok kişi, "Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur" dedi.

İtalya sokaklarında at yarışı ViDEO

ORGANİZATÖR VE SÜRÜCÜLER ARAYINYOR

Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları , sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.

Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı.