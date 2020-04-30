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    İtalya sokaklarında at yarışı

    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya'da kalabalık bir grubun düzenlediği at yarışı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 15:38
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    İtalya sokaklarında at yarışı

     

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da ,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi.

    Görenleri hayrete düşeren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren bir çok kişi, "Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur" dedi.

    İtalya sokaklarında at yarışı ViDEO

    ORGANİZATÖR VE SÜRÜCÜLER ARAYINYOR

    Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları , sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.

    Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı.

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