İtalya: Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz Dışişleri Bakanı Tajani, seçim sonuçlarını yorumladı. "Türkiye, Akdeniz'deki istikrarın ana oyuncularından biri" diyen İtalyan Bakan, tahıl anlaşmasında Ankara'ya güvendiklerinin altını çizdi.

AA

14 Mayıs seçimleriyle ilgili Avrupa'dan peş peşe yorumlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ve Almanya'dan sonra bir açıklama da İtalya'dan geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, seçimlerde ortaya çıkan sonuç dolayısıyla Türk halkının iradesine saygı duyduklarını söyledi.

"Akdeniz'deki istikrarın ana oyuncularından biri"

Tajani, Il Messaggero gazetesine verdiği röportajda, "Türkiye, NATO'nun ve Akdeniz'deki istikrarın ana oyuncularından biri olmaya devam ediyor." dedi.

Ankara'nın imzaladığı ve Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ihraç edilmesini sağlayan anlaşmayı değerlendiren Tajani, bunun dünya barışı ve Afrika'nın istikrarı için önemini vurguladı.

"Türkiye'nin çabalarına güveniyoruz"

Tajani, Afrika'da temel gıda maddesi ve tahıl eksikliğinin Afrika'dan Avrupa'ya büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulunarak, tahıl anlaşmasının devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İtalyan Bakan, bu bağlamda, "Türkiye'nin bağımsız arabuluculuk çabalarına güveniyoruz.” diye konuştu.