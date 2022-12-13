İtalya: Türkiye, Ukrayna'da ateşin durması için baskı yapmalı

Başbakan Yardımcısı Tajani, savaşta umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini söyledi. Ateşkes çabalarına değinen Tajani, Türkiye'nin oynayabileceği role dikkati çekti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair konuştu.

Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir değişimi konularında önemli bir rol oynayan Türkiye, çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Ukrayna Halkıyla Dayanışma" konferansına katılan Tajani, burada İtalyan basınına yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Tajani: Asla umutsuzluğa kapılmamalıyız

"Ukrayna'da barış maalesef çok yakın değil ama asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu çılgın savaşa devam edemeyeceğini anlaması için çalışmalı ve her şeyi yapmalıyız."

Tajani, "Umuyoruz ki bu savaş, en kısa sürede bu konudaki tek adil çözüm olan Ukrayna'nın bağımsızlığı temelindeki çözümle sona erer." diye konuştu ve sözü Ankara'nın çabalarına getirdi.

"Türkiye'nin ateşkes için daha fazla baskı yapabileceğine inanıyorum"

Barış görüşmelerinin ufukta görünüp görünmediğine ilişkin sorulara ise Tajani, her türlü görüşmeyi kolaylaştırmak gerektiğini belirterek, "Türkiye, Çin ve ABD'nin, ateşin durması ve müzakerelerin başlaması için daha fazla baskı yapması gerektiğine ve yapabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

10 milyon euro ayıracaklar

Antonio Tajani, Rusların bu konuda ilk adımı Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin atarak sinyal verebileceklerini işaret etti.

AA'nın haberine göre, Tajani, İtalya'nın Ukrayna'da sivillere yardım etme konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve 10 milyon euro tahsis edeceklerini bildirdi.