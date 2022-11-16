İtalya ve Yunanistan'dan Avrupa'ya göç çağrısı: Güçlü eylem istiyoruz

İtalyan Bakan, Yunanistan ile Avrupa'nın güney sınırını temsil ettiklerini söyledi. İki ülke, Avrupa'dan düzensiz göç konusunda çözümler beklediğini hatırlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Dendias, Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

İki isim, bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yasa dışı göçte birlikte çalışmalıyız"

Tajani, Atina ile Akdeniz bölgesinde güvenlik ve barış için birlikte çalışma gereği üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Yasa dışı göç konusunda da AB düzeyinde birlikte çalışmalıyız. Yunanistan ve İtalya'nın mücadele etmesi gereken sorunlar var.

Binlerce kilometrelik kıyılarımız, Avrupa'nın güney sınırını temsil ediyor ve ikimiz de göç konusunda Avrupai çözümler olsun istiyoruz." dedi.

Avrupa'ya çağrı: Güçlü eylem istiyoruz

İtalya'nın da Yunanistan'ın da kıyılarında güçlü şekilde göç baskısını hissettiğini ve yalnız bırakılmamaları gerektiğini ifade eden Tajani, "Biz hem Akdeniz rotasında hem de Balkan rotasındaki göç hususunda endişeliyiz. Bizim pozisyonumuz birliğin hiçbir üyesiyle bir tartışmaya girmek değil.

İnanıyorum ki sorunları son günlerde konuştuk ve çözüldü ancak özellikle Afrika'yı göz önünde tutarak Avrupa'dan kısa, orta ve uzun vadeli güçlü bir eylem talep ediyoruz." diye konuştu.

Düzensiz göç sorununda Avrupa dayanışmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tajani, "Göç konusunda biz genel bir problemi ortaya koyduk. Bu, İtalya'nın Fransa ile olan sorunu değil, bunun bir yasal olup olmama sorunu olduğunu ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa dayanışması göz ardı edilemez"

AB üyeleri arasında göç ve iltica gibi konulara ilişkin "Dublin düzenlemesi"nin kendisine "yorgun" göründüğünü dile getiren Tajani, "Şimdi aşılma riskiyle karşı karşıya ama Avrupa dayanışması göz ardı edilemez.

Bana öyle geliyor ki güneydeki sınır ülkelerinden gelen bu çığlık kabul görmeye başladı. Sorunlar bir toplantıda çözülmez ancak Yunanistan, Malta, Slovenya'dan başlamak üzere bu konuda dayanışma gördüm." yorumunu yaptı.

"Birlikte ön saflardayız"

Konuk Bakan da "Göçmenler konusunda, Yunanistan da İtalya gibi bu sorunla mücadele ediyor. Biz birlikte ön saflardayız ve uyum içinde çalışmalıyız." dedi.

AA'nın haberine göre, Dendias ayrıca Tajani ile görüşmelerinde Libya gibi bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını, yarın Bingazi'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Polonya'ya düşen füze

Tajani, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze konusunu endişeyle takip ettiklerini belirterek "Polonya'ya gelen füze ya da füzeler için Rusya'nın doğrudan bir dahli yok gibi görünüyor. Bu, bizi tansiyonu düşürmeye yönelik mesajlar vermeye itmeli." dedi.

Ukrayna'da barış için çalışmaları gerektiğinin altını çizen Tajani, "Barış, Ukrayna'nın teslim olması değil, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve uluslararası hukuka saygı anlamına gelen adalet ilkesi temelinde ülkeler arasında bir anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Görünüşe göre füzeler Rusya'dan fırlatılmamış"

Konuk Bakan Dendias da AB üyesi ve NATO müttefikleri Polonya'da yaşananlardan ötürü Yunanistan'ın dayanışmasını dile getirerek, şöyle dedi:

"Görünüşe göre füzeler Rusya'dan fırlatılmamış ve bu daha hızlı şekilde tansiyonu düşürmeli ama esas sorun duruyor. O da Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü. Her ikisine de saygı duymak lazım. İşgalcinin kim olduğunu, kim işgal etti biliyoruz."