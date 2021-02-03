İtalya’da 3’üncü Giuseppe Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, istifa eden Başbakan Giuseppe Conte’nün 3’üncü dönemi için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını aktardı.

İtalya'da hükümet ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülememiş ve Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifalarını sunmuştu.

Başbakan Conte'nin istifasını sunmasının ardından Parlamento'daki partilerle istikşafi görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico’ya Conte başbakanlığında parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti.

“ÇOĞUNLUĞA HAYAT VERECEK BİR İMKAN SAĞLAYAMADIM”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye çıkan Meclis Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı Mattarella ile 40 dakika süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda taraflar arasındakı mesafe nedeniyle yeni bir çoğunluğa hayat verecek bir imkan sağlayamadım.” dedi.

İTALYA’DA ERKEN SEÇİM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Matterrella ise yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmeler ışığında siyasi temelde tek hükümet olanağı olarak ortaya çıkan mevcut koalisyon hakkında Meclis Başkanı'nın yürüttüğü çoğunluk tetkik çalışması olumsuz bir sonuç verdi.” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın önünde iki seçenek olduğunu vurgulayan Mattarella, "Ya içinde bulunduğumuz sağlık, sosyal ve ekonomik büyük aciliyetlerin üstesinden gelebilecek yeni bir hükümete ivedikle hayat vermek ya da acilen erken seçim ilan etmek.” dedi.

“SİYASET ÜSTÜ ÜST DÜZEY BİRİNİ ATAMAYI PLANLIYORUM”

Seçim sürecinin, ülkenin içinden geçtiği kritik koronavirüs salgını koşulları ile siyasi takvimdeki önemli yasama görevlerini en az 4-5 ay sekteye uğratacağını ve seçim çalışmalarının pandemiye olası negatif etkilerini vurgulayan Mattarella, "Ertelenemez acil durumlarla yüzleşecek bir hükümet kurulması için en kısa sürede siyaset üstü üst düzey birini atamayı planlıyorum." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI, DRAGHİ'Yİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 14.00'de Cumhurbaşkanı Matterella tarafından kabul edileceği bildirildi.