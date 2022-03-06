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    İtalya'da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu

    İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, şu ana kadar toplamda 5 Rus milyarderin İtalya'daki mal varlıklarına el koydu.
    • AA
    • 06.03.2022 - 06:40
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    İtalya'da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu

    Ülke basınında çıkan haberlere göre, dün gece ilk olarak AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş insanı Aleksey Mordaşov'un, Imperia şehrinde demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına el konuldu.

    Bu listeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 4 isim daha eklendi.

    YATLARINA VE VİLLALARINA EL KONULDU

    Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının İtalyan basınına verdiği bilgiye göre, Oleg Savchenko'nun Lucca vilayetindeki 3 milyon euroluk 17. yüzyıldan kalma "Lazzareschi" villasına, Vladimir Soloviev’in Como kentindeki toplam 8 milyon avro değerindeki mülklerine, Gennady Timchenko'nun Sanremo şehrinde demirli 50 milyon euro değerindeki "Lena" isimli yatına ve Alisher Usmanov'un Sardinya adasındaki 17 milyon avroluk emlak kompleksine el koyuldu.

    İtalya da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu #1

    DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMIŞTI

    İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da dün akşam yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon euroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullanmıştı.

    İtalya da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu #2


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