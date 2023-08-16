İtalya'da yarım asır sonra ilk: Sakin kasaba Türk erkek arkadaş cinayetiyle sarsıldı! 50 yıldır cinayet işlenmeyen İtalya'nın Silandro kasabasında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl isimli kadın, eski erkek arkadaşı Ömer Çim’in evinde ölü bulundu.

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İtalya'da Silandro kasabasında işlenen bir cinayet ülkenin gündemine oturdu.

21 yaşındaki Celine Frei Matzohl'un kayıp olduğu ailesi tarafından yetkililere bildirildi.

Ekipler, Matzohl'un eski erkek arkadaşı Ömer Çim’in dairesine gitti. Çim'in evine düzenlenen baskında, Matzohl'un ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Matzohl, bıçaklanarak öldürüldü.

Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu

Cinayetin baş şüphelisi olarak, kadının eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Çim gözaltına alındı.

Matzohl’un, haziran ayında Çim hakkında saldırı ve ağır tehdit şikayeti ile suç duyusunda bulunduğu öğrenildi.

Avusturya'ya kaçmak istediği ileri sürüldü

Avusturya'ya kaçmak istediği ileri sürülen Çim, Reschen geçidinde yakalandı. Çim'in, 16 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, köyün şokta olduğunu belirterek bölgede 50 yıldan beri hiç cinayet işlenmediğini söyledi.

"Silandro'da son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti"

Pinggera,“Celine Frei Matzohl'un Silandro’da çok popüler bir insandı. Spor ve gençlik etkinliklerinde yer alıyordu. Sevgi dolu ve yardımseverdi. Ailesi de kasabada çok iyi tanınıyor. Hatırladığım kadarıyla Silandro'da son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz." dedi.