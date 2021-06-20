İtalya'da çöpten iki çok değerli tablo çıktı

İtalya'da çöpten iki çok değerli tablo çıktı

İtalya'da çöpten 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı.

İtalya'da otoyol kenarındaki çöp konteynerinin içinden 17. yüzyıla ait iki paha biçilemeyen tablo çıktı.

UZMANLAR TABLOLARIN ORİJİNAL OLMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Köln polisi bulunan tabloların uzmanlar tarafından incelendiğini, tabloların İtalyan ve Hollandalı ressamlara ait olduğunu ve orijinal olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

PIETRO BELLOTI KENDİ PORTRESİNİ RESMETMİŞ

1627 ve 1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'ye ait olduğu söylenen tablo için çok değerli olduğu söylendi. Pietro Bellotti Venedik’te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler üreten bir ressam olarak biliniyor.

DİĞER RESİM SAMUEL VAN HOOGSTRATEN'E AİT

Diğer tablo ise Hollandalı ressam Samuel Van Hoogstraten'e ait olduğu ve gülümseyen çocuk portresi olduğu söylendi.