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    İtalya'da çöpten iki çok değerli tablo çıktı

    İtalya'da çöpten 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 07:34
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    İtalya'da çöpten iki çok değerli tablo çıktı

    İtalya'da otoyol kenarındaki çöp konteynerinin içinden 17. yüzyıla ait iki paha biçilemeyen tablo çıktı.

    UZMANLAR TABLOLARIN ORİJİNAL OLMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Köln polisi bulunan tabloların uzmanlar tarafından incelendiğini, tabloların İtalyan ve Hollandalı ressamlara ait olduğunu ve orijinal olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

    İtalya da çöpten iki çok değerli tablo çıktı #1

    PIETRO BELLOTI KENDİ PORTRESİNİ RESMETMİŞ

    1627 ve 1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'ye ait olduğu söylenen tablo için çok değerli olduğu söylendi. Pietro Bellotti Venedik’te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler üreten bir ressam olarak biliniyor.

    İtalya da çöpten iki çok değerli tablo çıktı #2

    DİĞER RESİM SAMUEL VAN HOOGSTRATEN'E AİT

    Diğer tablo ise Hollandalı ressam Samuel Van Hoogstraten'e ait olduğu ve gülümseyen çocuk portresi olduğu söylendi.

    İtalya da çöpten iki çok değerli tablo çıktı #3

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