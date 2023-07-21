İHA
Avrupa genelinde aşırı sıcaklar görülüyor.
İtalya'nın kuzeyinde ise tam tersi bir durum yaşandı.
İtalyanlar, tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü.
1 kişi öldü 110 kişi yaralandı
Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.
Ağaçlar yerinden söküldü
Dolu yağışı nedeniyle evlerin camları kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.
Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.