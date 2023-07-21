İtalya'da dolu yağışı! 1 kişi öldü 110 kişi yaralandı Ülkenin kuzeyinde tenis topu büyüklüğünde yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Avrupa genelinde aşırı sıcaklar görülüyor.

İtalya'nın kuzeyinde ise tam tersi bir durum yaşandı.

İtalyanlar, tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı ile şaşkına döndü.

1 kişi öldü 110 kişi yaralandı

Ülkenin kuzeyindeki Veneto bölgesinde görülen dolu yağışında 53 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.

Ağaçlar yerinden söküldü

Dolu yağışı nedeniyle evlerin camları kırıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü.

Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.