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İtalya'da eski evler bir euroya satıldı
İtalya'nın Sambuca di Sicilia komününde bazı evler bir euroya alıcı buldu. Evleri alanların ise genelde ABD vatandaşları olduğu açıklandı.
- 05.05.2022 - 06:26
İtalya'nın Sicilya bölgesine bağlı Agrigento ilindeki Sambuca di Sicilia bölgesinde ABD vatandaşları bir euroya ev satın alıyorlar.
Sicilya kasabasında, 2019 yılında 16 konutun her biri 1 Euro'ya satılmıştı.
ABD vatandaşları yoğun ilgi gösterdi
Kasaba o günden itibaren ABD vatandaşlarının yoğun ilgisini çekti.
Daha sonra Temmuz 2021'de her biri sembolik 2 euro karşılığında 10 eski bina daha satıldı.
Evler sonunda en yüksek teklifi verene 500 euro ile 7.000 euro arasında açık artırmayla satıldı.
Kasabadaki ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyorlar
CNN International'ın haberine göre, kasabada yetkili Giuseppe Cacioppo, yeni alıcıların neredeyse tamamının Kuzey Amerika'dan geldiğini söyledi.
Buradaki mülkleri satın alan ABD'liler yalnızca tatil için değil kasabadaki ekonomiyi de canlandırmayı amaçladıklarını ifade ettiler.