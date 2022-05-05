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İtalya'da eski evler bir euroya satıldı

İtalya'da eski evler bir euroya satıldı

İtalya'nın Sambuca di Sicilia komününde bazı evler bir euroya alıcı buldu. Evleri alanların ise genelde ABD vatandaşları olduğu açıklandı.