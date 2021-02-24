Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı, günlerdir püskürttüğü lavlarıyla gökyüzünü aydınlatmaya devam ediyor.

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna, yaklaşık 10 gündür lav, kül ve volkanik kaya püskürtüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamaların yeniden başladığını bildirdi.

Yanardağın püskürttüğü lavlar her gece Sicilya'da gökyüzünü aydınlatırken, uzmanlar da şaşkınlığını gizleyemedi.

"NADİREN GÖRÜLEN ANLAR"

Etna Gözlem Merkezi'nden yanardağ uzmanı Boris Behncke, yanardağın lav püskürttüğü anları hayranlıkla takip ettiğini belirterek, "Onlarca yıldır bu konuda çalışan bizler için nadiren görülen anlar." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Etna Yanardağı 10 gündür lav püskürtüyor VİDEO

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Pedara kasabası sakinleri, geçtiğimiz hafta kasabayı sanki kalın bir kül örtüsünün kapladığını ve kaya yağıyormuş gibi göründüğünü ifade etti.

Yanardağdaki patlamalar hava trafiğini de sekteye uğratırken, yakınlardaki Catania Havaalanı geçici olarak kapatıldı.

Yanardağdaki hareketlilik nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.