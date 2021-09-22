İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın sabah saatlerinde başlayan kül ve lav püskürtmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

İtalya'nın Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağ, üç hafta aradan sonra yeniden kül ve lav püskürttü.

Sabah yerel saatle 06.15 sularında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti yaklaşık 3 saat devam etti.

KÜLLER 9 BİN METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Dağın püskürttüğü küllerin 9 bin metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de küllerin düştüğü kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de kül bulutlarının yanardağ yakınındaki Katanya Fontanarossa Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği belirtildi.

YILBAŞINDAN BU YANA 50 VOLKANİK AKTİVİTE GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl içinde sık aralıklarla volkanik hareketliliğin gözlendiği Etna Yanardağı'nda yılbaşından bu yana kaydedilen kül ve lav püskürtme gibi volkanik aktivitelerin sayısının 50'yi geçtiği ifade edildi.