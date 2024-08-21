İtalya'da feribotta yangın çıktı: 274 kişi tahliye edildi İtalya'nın batısındaki Elba Adası'na giden bir feribotta çıkan yangın nedeniyle güvertedeki 274 yolcunun limana dönen feribottan acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği açıklandı.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın Piombino Limanı'ndan Elba Adası'na sefer düzenleyen Corsica Sardinia Ferries şirketine ait 'Corsica Ferries 3' isimli feribotun öğleden sonra acil durumla karşılaştığı belirtildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde feribotun seferine başladıktan kısa süre sonra makine dairesinden dumanların çıkması nedeniyle Piombino Limanı'na geri döndüğü ifade edildi.

YARALANAN OLMADI

Yangın sebebiyle feribot kapaklarının çalışmadığı, bu nedenle 274 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla gemiden tahliye edildiği bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin de yolcuların tahliyesinin ardından makine dairesindeki yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Yolculardan yaralanan olmadığı, sadece bir yolcunun olay sırasında panik atak geçirdiği ifade edildi.