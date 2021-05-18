İtalya'da gece sokağa çıkma yasağı kalkıyor

İtalya hükümeti, koronavirüs salgını için alınan gece sokağa çıkma yasağını kademeli olarak kaldırma kararı aldı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınının ve tedbirlerini değerlendirdi.

İtalya’da vaka sayılarındaki gerilemenin 5 bine dayanması ve ölümlerin 150’nin altına inmesi sebebiyle kademeli normalleşme takviminde bazı değişiklere gitti.

İTALYA'DA GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun yeni kabul ettiği kararnameyle halihazırda ülke genelinde geçen ekim ayından beri 22.00-05.00 saatlerinde, iş ve sağlık gibi zorunlu haller haricinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs'tan itibaren 23.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu yasak, 7 Haziran'dan itibaren 00.00-05.00 saatlerine çekilecek, 21 Haziran'da ise tamamen kaldırılacak.

SPOR MÜSABAKALARINA SEYİRCİ ALINMAYA BAŞLANACAK

Çıkartılan yeni kararnameye göre ayrıca 1 Haziran'dan itibaren restoranların, iç mekanlarında da hizmet vermesine izin verilirken spor salonlarının 1 Haziran olarak belirlenen açılış tarihi 24 Mayıs'a çekildi.

1 Haziran itibariyle tüm spor müsabakalarına, açık havada en fazla 1000 kişi, kapalı alanda ise en fazla 500 kişi olmak kaydıyla izleyici alınabilecek.