İtalya’da günlük vaka 500’ün altına düştü

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 389 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 456’ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 500’ün altına düştü.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 500’ün altına düştü.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 75 bin 861 koronavirüs testi yapıldığı ve 389 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 456’ya ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 500’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 839 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 54 bin 682 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 289’a geriledi.

AŞIDA 50 MİLYON DOZ BARAJI AŞILDI

İtalya'da bugüne kadar 50 milyon 89 bin 618 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 903 bin 365 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya’da bugün açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.