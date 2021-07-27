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    İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 522 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 46’ya ulaştı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 20:51
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    İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 890 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 522 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 325 bin 46’ya ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 24 ÖLÜM

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 995’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 418 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 70 bin 330 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 189'a yükseldi.

    İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı #1

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