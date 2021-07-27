İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 522 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 46’ya ulaştı.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 241 bin 890 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 522 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 325 bin 46’ya ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 24 ÖLÜM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 995’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 418 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 70 bin 330 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 189'a yükseldi.