İtalya’da vatandaşlar, restoranlara giriş için aşı pasaportu zorunluluğunu protesto ederek, kafelerin önünde yemek yedi.

İki yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Omicron varyantı ile devam ediyor.

Diğer varyantlardan daha hafif seyrettiği görülen Omicron nedeniyle Avrupa'da, aşılamaya da güvenilerek tedbirler kaldırılmaya başlandı ve tam normalleşme dönemi başladı.

Ancak bazı Avrupa ülkeleri aşı pasaportu uygulamasını sürdürüyor.

İtalya'da da restoran ve kafelere girmek için aşı pasaportu gerekiyor.

İtalya'da halk, aşı pasaportu zorunluluğunu protesto etti - Video

TEPKİ AMACIYLA RESTORAN VE KAFE ÖNLERİNDE YEMEK YEDİLER

Bu duruma tepki göstermek amacıyla aşılı-aşısız toplanan pek çok gösterici, evlerinden yiyecek ve içecek getirerek restoran ve kafelerin önünde toplanıp birlikte yemek yediler.

Göstericiler sabah ve akşam gösteriye devam etti.