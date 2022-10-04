İtalya'da halk, doğalgaz ve elektrik faturalarını ateşe verdi

İtalya'da artan enerji maliyetleri nedeniyle yüksek meblağlarda gelen faturalar pek çok kentte protesto edildi.

Avrupa ülkelerinde Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası enerji krizi patlak verdi.

Enerji tasarrufu yapmak isteyen Batılı ülkeler vatandaşlarını canından bezdirmeye başladı.

Hal böyle olunca enerji krizine yönelik atılan adımlar, Avrupa'da eylemleri de beraberinde getirdi.

İtalyanlar faturalarını yaktı

Son olarak İtalya'da sendikaların çağrısıyla, Milano, Torino, Bolonya Cagliari gibi pek çok kentte "Hayat pahalılığına karşı savaş" sloganıyla bir araya gelen iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yüksek meblağlardaki elektrik ve doğalgaz faturalarını yaktı.

Protestocular, bu yüksek faturalarla faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini belirtirken, yeni kurulacak hükümetten bu sorunu çözmesini istedi.

Seçimlerde 'enerji fiyatlarındaki artış' ön plandaydı

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışı, ülkenin öncelikli ve vatandaşları rahatsız eden sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.

AA'nın aktardığına göre Meloni, hükümete gelmeleri halinde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara acil ve etkili yanıtlar verme hazırlığında olduklarını ifade etmişti.