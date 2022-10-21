İtalya'da havacılık sektörü grevde: Uçuşlar iptal edildi

İtalya'da hava trafik kontrolörleri ile havalimanlarında çalışanlar greve gitti. Sadece Roma'nın uluslararası Fiumicino Havaalanı'nda 150 sefer yapılamadı.

Avrupa'da son dönemde havaalanlarındaki kaos bitmek bilmiyor.

Tatil sezonunda personel yetersizliği yüzünden adeta işkenceye dönen havayolu ulaşımına bu kez de grev engeli geldi.

İtalya'da havacılık sektörü greve gitti

Bu kapsamda İtalya'da dört büyük işçi sendikasının çağrısıyla, havacılık sektöründe havaalanlarında çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gidildi.

Sendikaların, İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAV) ile yaptığı son görüşmelerden sektörde çalışanların karşılaştığı sorunlara yönelik net yanıtlar alamadıkları gerekçesiyle bugün için grev kararı aldığı belirtildi.

Roma'da 150 sefer iptal edildi

Başkent Roma'nın uluslararası Fiumicino Havaalanı'nda 150 seferin grev nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Türk Hava Yolları (THY) da bugünkü grev dolayısıyla İtalya'da bazı noktalara yönelik seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da Linate Havaalanı'nda çok sayıda seferin iptal edildiği seferlerin sıralandığı uçuş tablosuna yansıdı. Bir grup çalışan, sendika bayraklarıyla havaalanında grev gerekçelerini açıklayan birer konuşma da yaptı.

Öte yandan, havacılık sektöründekilerin grevi dışında aralarında Roma’nın da olduğu bazı kentlerde toplu taşımada çalışanların da kısmi greve gittikleri basına yansıdı.