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    İtalya’da havayolu çalışanları grevde: 500 uçuş iptal edildi

    İtalya'da düşük maliyetli hava yolu çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.
    • 18.07.2022 - 01:16
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    İtalya’da havayolu çalışanları grevde: 500 uçuş iptal edildi

    İtalya’da bazı sendikaların çağrısıyla bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanları işçi hakları, çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayet ve isteklerini duyurabilmek için greve gitti.

    500 uçuş iptal

    Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi firmaların içinde bulunduğu 4 saat süren grevin ardından ülkede 500 uçuş iptal edildi.

    İtalya’da havayolu çalışanları grevde: 500 uçuş iptal edildi #1

    Protestolar uçuşları akstıyor

    EasyJet, protestolar nedeniyle Milano’dan Berlin’e ve Roma’dan Amsterdam’a uçuşlarını iptal etti. Ryanair, işçilerin grevi nedeniyle belirli uçuşları iptal etmeye zorladıklarını belirtti.

    İtalya’da havayolu çalışanları grevde: 500 uçuş iptal edildi #2


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