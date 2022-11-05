Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.795
0.99%
BTXN Coin
10.46
2.44%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü

    Bu sabah meydana gelen helikopter kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti.
    • 05.11.2022 - 20:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü

    İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında, bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi.

    Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.

    7 kişi öldü

    AA'nın haberine göre; kazada, helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

    Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

    Soruşturma başlatıldı

    Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

    İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

    İtalya da helikopter kazası: 7 ölü #1


    'HDP ve vekillerini vicdana davet ediyoruz'
    Gündem

    'HDP ve vekillerini vicdana davet ediyoruz'

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda
    Gündem

    Şehit Lokman Akçağlayan'a veda

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir