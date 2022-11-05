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- İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
- 05.11.2022 - 20:27
İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında, bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi.
Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı.
7 kişi öldü
AA'nın haberine göre; kazada, helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.
Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.
İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.