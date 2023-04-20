İtalya'da hipodromdan kaçan at trafiği karıştırdı

İHA
İtalya'nın Napoli şehrinde sabah saatlerinde hipodromdan kaçan bir at Vomero-Fuorigrotta çevre yoluna çıktı.
Yolda araçların arasında başıboş şekilde koşan at, kısa süreli trafiğin felç olmasına neden olurken, atı gören sürücüler şaşkınlığa uğradı.
Kaçan atı güvenlik güçleri yakaladı
Güvenlik güçleri, yaklaşık 5 kilometre koşan atı yakalayarak hipodroma teslim etti.
Atın Napoli’de yapılan meşhur Gran Premio Lotteria (Büyük Ödül Çekilişi) adlı at yarışlarının yapıldığı Agnano Hipodromu’ndan kaçtığı bildirildi.