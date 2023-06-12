İtalya'da hükümet ortağından camileri kısıtlamaya yönelik yasa teklifi İtalya'da hükümetin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden hangar ve garajların cami olarak kullanılmasının yasaklanmasına dair kanun teklifi verilmesi tartışmalara neden oldu.

AA

İtalya'da hükümet ortağından tepki toplayan hareket...

İtalyan basınında, "Endüstriyel depolarda, garajlarda camiye yer yok" başlıklarıyla yer alan haberlere göre sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Tommaso Foti'nin Çevre Komisyonu'nda ilk imzacısı olduğu yasa teklifi tartışma yarattı.

Söz konusu teklif, İtalyan anayasasının Katolik olmayan her türlü din ve mezhebin İtalyan devletiyle ilişkilerini düzenleyen bir anlaşması olması gerektiğine ilişkin maddesine atıfla resmi düzeyde devletle anlaşması bulunmayan dinin ibadethanelerine daha fazla kısıtlama getirmeyi amaçlıyor.

Özellikle Müslümanları etkileyecek

İtalya'da devletle herhangi bir anlaşması olmayan dinlerden biri de İslam olduğu için yasa teklifinin özellikle Müslümanları etkileyeceği, çünkü endüstriyel hangar, garaj ve depolar ile bazı özel mülk dükkanların cami ya da mescide dönüştürülerek ibadethane olarak kullanılmasını yasaklamayı öngördüğü ifade ediliyor.

Yaklaşık 2,8 milyon Müslüman nüfusu bulunan İtalya'da Müslüman toplulukları ve muhalefetteki sol partiler söz konusu kanun teklifine tepki gösterdi.

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle müdahale çağrısı

Haberlerde meclis çevre komisyonunda yer alan muhalefet partilerinden merkez soldan Demokratik Parti (PD), Yeşil ve Sol İttifak ile Eylem partilerinin teklife muhalif olduklarını belirttikleri ve ayrıca incelemek için de ek süre talep ettikleri aktarıldı.

Yeşil ve Sol İttifak'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'ya söz konusu yasa teklifine anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle müdahale etme çağrısında bulunduğu basına yansıdı.

Haberlerde Müslüman toplulukların 'ayrımcı' olarak niteledikleri kanun teklifi için "İtalya'da İslam'ı marjinalleştirmeye yönelik anayasaya aykırı bir girişim" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

La Repubblica gazetesinde 2012 yılında İtalyan devleti ve İtalya'daki Müslüman topluluklar arasında bir anlaşma imzalanmasına çok yaklaşıldığı ancak daha sonra bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Gazetede görüşüne yer verilen İtalya'daki Arap Toplumu Birliği'nden Fuad Aodi da İtalya’daki Müslümanların devletle bu tür bir anlaşma imzalamada güçlük çektiğini çünkü İslam'da Katoliklerde Papa ile olduğu gibi tek bir temsilcinin olmadığını belirtti.