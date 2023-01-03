Letzte Generation adlı çevreci grup, Senato binasına turuncu boya ile saldırı düzenledi. Eylemcilerden 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İklim aktivistleri, Avrupa’nın farklı şehitlerinde sıra dışı eylemlere imza atmaya devam ediyor…

Sık sık dünyaca ünlü yağlı boya tablolarına yapılan saldırılar gündeme gelirken, İtalya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri farklı bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemciler, Roma’da bulunan Senato binasına boyalı saldırı düzenledi.

Almanya merkezli Letzte Generation adlı çevreci grubun üyeleri, başkentteki Senato binasının dış cephesini turuncuya boyadı.

Polis, 5 aktivisti gözaltına aldı.

Başbakan Meloni: Çirkin hareketi kınıyorum

İHA’nın haberine göre; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Senato Başkanı'na ve tüm senatörlere yakınım ve herhangi bir sivil protestoyla bağdaşmayan çirkin hareketi kınıyorum." dedi.

Senato Başkanı Ignazio La Russa da saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırı için hiçbir mazeret ve gerekçe olmadığını belirtti.

İtalya'da iklim aktivistleri, Senato binasını turuncuya boyadı VİDEO