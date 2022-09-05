Tırmanan faturaları gerekçe gösteren eğlence mekanı, ışıkları kapatarak mum yakmaya karar verdi. İtalya'daki enerji ithalat maliyetinin, ikiye katlanacağına dikkat çekildi.

Avrupa, son aylarda enerji faturalarında yaşanan artışa çözümler aramaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan kesinti nedeniyle doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını devreye aldı.

Avrupa'da yüksek faturalara çözüm arayışı

Faturalardaki artış, yalnızca doğalgazla sınırlı değil. Benzer durum elektrikte de yaşanıyor.

Kıtadaki birçok işletme, çeşitli tasarruf yöntemlerine başvuruyor. Bunlardan biri, İtalya'da kayıtlara geçti.

Işıkları kapatıp, mum yaktılar

Söz konusu Avrupa ülkesindeki bir eğlence mekanı, yüzde 500'ü bulduğu belirtilen faturalardaki artış sonrası ışıkları kapatmaya karar verdi.

Mekana gelen İtalyanlar, mum ışığında vakit geçirirken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan o anlarla ilgili yapılan yorumlarda, "Avrupa ve ötesinde 'çok sıcak' bir sonbahar olacak." denildi.

İtalya'da işletme, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı ViDEO

Enerji ithalat maliyeti ikiye katlanacak

Öte yandan İtalya'nın net enerji ithalat maliyetinin ikiye katlanarak 100 milyar euroya çıkacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, İtalya, elektrik tüketiminin dörtte üçü için dışarıya bağımlı. Bu da Avrupa'nın mevcut enerji krizine karşı kırılganlığını artırıyor.

İtalyan Bakan: Manevra alanımızı daraltıyor

Katıldığı bir iş forumunda konuşan Ekonomi Bakanı Daniele Franco, İtalya'nın yüksek borcunun, ileriye dönük manevra alanını daralttığını söyledi.

Franco, firmaların ve tüketicilerin yüksek enerji faturalarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak tedbirlerin, şimdiye kadar toplam 52 milyar euro değerindeki altı yardım paketinin ardından gelecek hafta onaylanacağını söyledi.

60 milyar euro artış beklentisi

İtalya'nın net enerji ithalatı 2021'de 43 milyar euroya mal olmuştu. Bu yıl, 60 milyar euro civarında artış bekleniyor.